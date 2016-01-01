ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج العسل بالقرفة؟



العسل بالقرفة العسل بالقرفة



قال الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، إن مزيج العسل بالقرفة من الأشياء التي تتميز بفوائد لا حصر لها، نظرًا لما يحتويه كل منهما من فيتامينات ومضادات أكسدة وعناصر غذائية، ضرورية لجسم الإنسان.



وينصح النادي دائمًا بتناول مزيج العسل بالقرفة حتى يستفيد الجسم بهذه الفوائد التي تكمن بخلطهما معًا، وتتمثل فوائد العسل بالقرفة في التالي:





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