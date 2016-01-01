ماذا يحدث للجسم عند تناول مزيج العسل بالقرفة؟

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العسل بالقرفة


قال الدكتور محسن النادي، استشاري الطب البديل، إن مزيج العسل بالقرفة من الأشياء التي تتميز بفوائد لا حصر لها، نظرًا لما يحتويه كل منهما من فيتامينات ومضادات أكسدة وعناصر غذائية، ضرورية لجسم الإنسان.

وينصح النادي دائمًا بتناول مزيج العسل بالقرفة حتى يستفيد الجسم بهذه الفوائد التي تكمن بخلطهما معًا، وتتمثل فوائد العسل بالقرفة في التالي:

-يعمل على التخلص من الوزن الزائد

-يطهر الجهاز الهضمي

-يعالج الاضطرابات المعوية مثل الغازات

- تحسين الدورة الدموية
- تقليل مستوى الكوليسترول السيئ

-يساعد فى علاج الالتهابات الجلدية

-يعالج نزلات البرد

-يساعد على رفع معدل الحرق

-يمنع ظهور علامات التجاعيد ويؤخر الإصابة بالشيخوخة

-علاج التهاب المثانة

-يعالج أمراض القلب

المصدر: elbalad

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