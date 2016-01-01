لا تلقي عليهم اللوم واكتشف لماذا الأطفال يكذبون

يعتقد معظم الآباء أن الأطفال يكذبون للحصول على شيء يريدونه، أو تجنب عواقب أو الخروج من شيء لا يريدون فعله. هذه دوافع شائعة، ولكن هناك أيضًا بعض الأسباب الأقل وضوحًا لعدم تمكن الأطفال من قول الحقيقة - أو على الأقل الحقيقة كاملة وفقا لما أوضح موقع child
لاختبار سلوك جديد
يقول الدكتور روس إن أحد أسباب كذبة الأطفال هو أنهم اكتشفوا هذه الفكرة الجديدة ويقومون بتجربتها ، تمامًا كما يفعلون مع معظم أنواع السلوكيات ، لمعرفة ما يحدث. "سوف يتساءلون ، ماذا يحدث إذا كذبت بشأن هذا الموقف؟" "ماذا تفعل بالنسبة لي؟ ما الذي يخرجني من؟ ماذا يحصل لي؟ "
لتعزيز احترام الذات والحصول على موافقة
قد يخبر الأطفال الذين يفتقرون إلى الثقة أكاذيبهم الفخمة بأن يجعلوا أنفسهم أكثر إثارة للإعجاب أو خاص أو موهوب لتضخيم تقديرهم لذاتهم وجعلهم يبدون في حالة جيدة في نظر الآخرين. يتذكر الدكتور روس علاجه لطلاب الصف الثامن الذين كانوا يبالغون بشدة بحوالي 80 في المائة من الوقت: "لقد كانوا نوعًا من التجارب المذهلة التي لم تكن ضمن حدود المعقول على الإطلاق." ذهبت إلى حفلة والجميع قد بدأ يهتف له عندما جاء في الباب.
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