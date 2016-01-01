أسهل طريقة لغسل الأواني في البرد والتخلص من رائحتها الكريهة

كيف تتخلصين من رائحة الأواني الكريهة وغسلها بسهولة فى فصل الشتاء ،سؤال يحير أغلب النساء ،لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سحرية لغسل المواعين والتخلص من الرائحة الكريهة فى دقائق وهي عبارة عن الآتي :
بقايا الطعام
يجب أن نبدأ غسيل المواعين والأواني ذات الروائح النفاذة بإزالة كافة بقايا الطعام منها جيدًا وإن لزم الأمر تمسح بمناديل المطبخ للتخلص من بقايا الطعام والبدء في تنظيفها وإزالة الرائحة منها.
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