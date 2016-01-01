أسهل طريقة لغسل الأواني في البرد والتخلص من رائحتها الكريهة

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أسهل طريقة لغسل الأوني


كيف تتخلصين من رائحة الأواني الكريهة وغسلها بسهولة فى فصل الشتاء ،سؤال يحير أغلب النساء ،لذلك تقدم الشيف نجلاء الشرشابي طريقة سحرية لغسل المواعين والتخلص من الرائحة الكريهة فى دقائق وهي عبارة عن الآتي :

بقايا الطعام

يجب أن نبدأ غسيل المواعين والأواني ذات الروائح النفاذة بإزالة كافة بقايا الطعام منها جيدًا وإن لزم الأمر تمسح بمناديل المطبخ للتخلص من بقايا الطعام والبدء في تنظيفها وإزالة الرائحة منها.

- عند تفريغ أواني الطهي الكبيرة من بقايا الطعام، يجب ملء نصفها بالمياه وكمية من الصابون السائل ووضعها على النار لتغلى، ثم تفرغ منها المياه المغلية لتغسل، وهذا يذيب الدهون ويجعلها سهلة الإزالة. النقع

- تنقع الأواني بعد تنظيفها في مياه مغلية وصابون المواعين المضاف لها عصير الليمون مدة لا تقل عن ربع ساعة ثم تغسل مجددًا بالليفة والصابون وهو ما يزيل بقايا الدهون وكذلك الرائحة الكريهة ويجعل مهمة غسيل الأواني سهلة وسريعة .

المصدر: elbalad

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