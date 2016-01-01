ضعي ملح الليمون على الأواني المحترقة وشاهدي ماذا يحدث

يعتبر مكون ملح الليمون من أفضل المكونات الأساسية فى المطبخ تلجأ إليه بعض السيدات فى إعداد الطعام واستعماله فى العديد من مهام تنظيف منزلها .
قدمت موقع "بولد سكاي" حيلة عجيبة ،تساعد على إزالة الدهون والتخلص من احتراق الأوانى بدون مجهود، فأحيانا يحترق الطعام ويلتصق بالأواني خلال اعداده.
ووفقا لما نشره موقع بولد سكاى عند تنظيف الأواني إذا كانت بها حروقا وبقعا؛ فيعتبر ملح الليمون من المذيبات الطبيعية ذات التأثير الفعال على الدهون الصعبة والطعام المحترق بأواني الطهي.
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