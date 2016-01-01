منها الالتهابات.. احترسي من أسباب كثرة التبول

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احترسي من أسباب كثرة التبول


يشكو العديد من الأشخاص من كثرة التبول، خاصة خلال فترة الشتاء، فإذا كنت من ضمن هؤلاء عليك اكتشاف أسباب كثرة التبول لتجنبها.

أسباب كثرة التبول:

كشف موقع "بولد سكاى" الهندي الشهير عن أسباب كثرة التبول ليلا، والتى تتمثل فيما يلي:

تقدم العمر: تشعر بعض السيدات بعد سن الستين بضعف عضلات الحوض والمثانة، ويترددن على الحمام أكثر من ذي قبل.

بعد الحمل والولادة: تشعر السيدات بعد الحمل والولادة بضعف فى عضلات الحوض، لذلك عليها القيام بتمارين تقوية عضلة الحوض لعلاج مشكلة الإكثار من التبول.

مرض السكري: من أكثر الأمراض التي تسبب كثرة التبول.

التهاب المثانة: ويكون مصحوبا بارتفاع في درجة الحرارة وقيء وشعور عام بالوهن والإجهاد.
التهابات مجرى البول: وتكون مصحوبة بصعوبة التبول والمعاناة ودم نزول البول بشكل سلسل ، أو الشعور بالحرقان أثناء التبول، والرغبة في شرب الماء والسوائل قبل النوم مباشرة.

المصدر: بولد سكاى

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