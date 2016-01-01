سر إجبار أردوغان على خلع البالطو ببرلين.. فيديو

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أردوغان


قال الإعلامي أحمد موسى، إن المستشارة أنجيلا ميركل كانت في استقبال أردوغان ولكنها أحرجته بطلبها أن يخلع البالطو الذي يرتديه بشكل مهين له.

وعرض موسى خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مقطع فيديو لأردوغان وعليه صوت الفنان الكبير عادل إمام وهو يقول: « اقلع الجاكتة .. هو ده الاجتماع اللي الناس بيقلعوله».

وأكد موسى، أن أردوغان امتثل لأوامر أنجيلا ميركل وقام بخلع البالطو الذي يرتديه؛ مرددا: « أردوغان لا يعرف بروتوكول ولا أي نظام .. وقادة العالم كده كانت متخوفة منه لدعمه الإرهاب».

وأشار موسى، إلى أن استقبال أردوغان من كافة دول العالم المشاركة في مؤتمر برلين كان غير جيد، ورجع مهزوما في القضية الليبية.

ونوه موسى، أن الأتراك والإخوان معروف عنهم التسجيل والتلفيق للقادة مما يجعل الجميع يتخوف منهم .

المصدر: elbalad

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