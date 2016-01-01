بدء التقدم للدراسات العليا بكليات النوعية والزراعة والعلوم والحاسبات بالمنيا

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أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا عن فتح باب التقدم للدراسات العليا خلال الفصل الدراسي الثاني، وذلك بأربع كليات لتسجيل لدرجتي الماجستير والدكتوراه، بكل من كليات التربية النوعية، والزراعة، والحاسبات والمعلومات، وللتسجيل لدرجة الدكتوراه فقط بكلية العلوم بأقسام "علم الحيوان والحشرات، والجيولوجيا، وعلوم الحاسب، والفيزياء"، وذلك طبقًا للوائح والقواعد المنظمة بالكليات المعنيه حتي 20 فبراير القادم 2020.



يأتي هذا القرار ضمن مجموعة من القرارات المنظمة التي أصدرها مجلس الدراسات العليا والبحوث خلال اجتماعه الذي عقد برئاسة رئيس الجامعة، وبحضور وكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا والبحوث.

