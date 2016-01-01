إزاى تخطفى قلب حماتك من أول مقابلة؟ "اختارى كلامك واعرفى عنها معلومات"



إزاى تخطفى قلب حماتك إزاى تخطفى قلب حماتك



نتذكر جميعاً المشهد الشهير من فيلم "هذا هو الحب" الذى قامت فيه الفنانة القديرة مارى منيب بدور الحماة التى تختبر عروس المستقبل والتى قامت بدورها الفنانة لبنى عبد العزيز، لتتأكد من إنها زوجة تتمتع بصحة جيدة وربة منزل، وهذه الطريقة ليست فى الأفلام السينمائية فقط وإنما تتبعها بعض الأمهات فى الواقع، لذا تحرص كل فتاة على ترك انطباع إيجابى عند والدة الزوج المحتمل. ولاجتياز هذه المقابلة إليكِ هذه النصائح من موقع "thelist".





"اعرفى بتحب إيه وبتكره إيه"

يجب على العروس أن تجرى بعض التحريات المسبقة عن والدة زوج المستقبل، وتحاول أن تعرف عن شخصيتها بعض الأمور كاهتمامتها والموضوعات التى تثير غضبها أو التى تحب الحديث بشأنها فهذا يساعدها فى أن يكون الحديث ممتدًا بينهما طيلة الوقت دون التطرق لموضوعات قد تثير حفيظتها أو تثير التوتر بينهما.



"اختارى كلامك"

يفضل أيضاً أن تختار العروس كلماتها بعناية أثناء المحادثة الأولى مع والدة زوج المستقبل، حتى لا تخطىء فى التعبير أو يساء فهمها، مما يعطى انطباعا سيئًا لوالدة الزوج، كما يجب على العروس أن تكون على استعداد جيد للإجابة على مختلف الأسئلة التى قد تسألها والدة الزوج.

قد يعجبك أيضا...

"اتفقى مع العريس قبل المقابلة"يفضل أن تتفق العروس مع زوج المستقبل على أن يبدأ هو بالحديث خلال المقابلة ويمهد لها أو يساعدها إذا أخطأت فى التعبير، حتى يخفف عنها الشعور بالتوتر عندما تتحدث مع والدة الزوج."ماتتوقعيش حاجة"يفضل أن تتوقف عروس المستقبل من توقع حالة النفسية للمقابلة أو التفكير فى انطباع والدة الزوج عنها، لأن ذلك يجعل العروس تشعر بالقلق والتوتر أكثر من اللازم وقد يجعلها ترتكب الأخطاء فى حديثها."اعملى اللى عليكى"يجب على العروس فى النهاية أن تعامل والدة الزوج بطريقة مهذبة حتى وإن لم تنجح فى كسب قلبها، فستكسب احترامها لها بلا شك وتتجنب حدوث الخلافات والمشاكل فى المستقبل .