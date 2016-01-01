نتذكر جميعاً المشهد الشهير من فيلم "هذا هو الحب" الذى قامت فيه الفنانة القديرة مارى منيب بدور الحماة التى تختبر عروس المستقبل والتى قامت بدورها الفنانة لبنى عبد العزيز، لتتأكد من إنها زوجة تتمتع بصحة جيدة وربة منزل، وهذه الطريقة ليست فى الأفلام السينمائية فقط وإنما تتبعها بعض الأمهات فى الواقع، لذا تحرص كل فتاة على ترك انطباع إيجابى عند والدة الزوج المحتمل. ولاجتياز هذه المقابلة إليكِ هذه النصائح من موقع "thelist".
"اعرفى بتحب إيه وبتكره إيه"
يجب على العروس أن تجرى بعض التحريات المسبقة عن والدة زوج المستقبل، وتحاول أن تعرف عن شخصيتها بعض الأمور كاهتمامتها والموضوعات التى تثير غضبها أو التى تحب الحديث بشأنها فهذا يساعدها فى أن يكون الحديث ممتدًا بينهما طيلة الوقت دون التطرق لموضوعات قد تثير حفيظتها أو تثير التوتر بينهما.
"اختارى كلامك"
يفضل أيضاً أن تختار العروس كلماتها بعناية أثناء المحادثة الأولى مع والدة زوج المستقبل، حتى لا تخطىء فى التعبير أو يساء فهمها، مما يعطى انطباعا سيئًا لوالدة الزوج، كما يجب على العروس أن تكون على استعداد جيد للإجابة على مختلف الأسئلة التى قد تسألها والدة الزوج.
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التعليقات على إزاى تخطفى قلب حماتك من أول مقابلة؟ "اختارى كلامك واعرفى عنها معلومات"
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