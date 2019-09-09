التعليم: الصفان الأول والثانى الثانوى للعام الحالى سنوات نقل وليست تراكمية



وزارة التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم



أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عدم صحة ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتبار الصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2020/2019، هى صفوف ضمن الثانوية التراكمية.



وأوضحت الوزارة، أن الصفين الأول والثانى الثانوى للعام الدراسى 2020/2019، هى سنوات نقل وليست تراكمية، وذلك فى ضوء القرار الوزارى الصادر قبل بدء العام الدراسى رقم (191) بتاريخ 9/9/2019 والذى ينص فى مادته السابعة على أن يتم عقد امتحانين فيما يدرسه طلاب الصف الأول الثانوى والثانى الثانوى بشعبتيها العلمية والأدبية من مواد وأنشطة وذلك على النحو التالي:



الامتحان الأول: يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الأول.

الامتحان الثانى: يتم عقده في نهاية الفصل الدراسي الثاني.





وأشارت إلى أنه بالنسبة للطلاب الذين لم يجتازوا النسبة المقررة للنجاح سيتم عقد امتحان دور ثاني لهم، ويعد اجتيازه شرطًا للانتقال إلى الصف الأعلى.



وتهيب الوزارة بعدم الترويج لأي شائعات من شأنها إثارة البلبلة بين الطلاب، وأن الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني هو المصدر الرسمي لأي معلومات أو بيانات صادرة عن الوزارة.



وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى 11 يناير الجارى وتنتهى 23 من نفس الشهر، فيما نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم، خلال الأيام الماضية فى عقد امتحانات إلكترونية لطلاب الصف الثانى الثانوى وورقيا لطلاب أولى ثانوى، رغم وجود بعض الشكاوى من صعوبة الأسئلة وتعطل سيستم الامتحان فى بعض المدارس.

