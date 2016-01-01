في دقيقة و بـ 5 جنيهات.. حيل عجيبة للتخلص من انسداد البالوعة

انسداد بالبالوعه في واحدة من أكثر المشاكل الشائعة والمزعجة التي قد تواجهك في منزلك. إليك طريقة سهلة ورخيصة لحل المشكلة بدلا من استدعاء سباك يقدمها موقع Bright Side ولن تكلفك أكثر من 5 جنيهات
وصفة صودا الخبز والملح والخل:
يمكنك البدء بسكب الماء الساخن فى البالوعه فهو سيساعد على تخفيف الانسداد ثم عليك ثم عليك أخذ نصف كوب من صودا الخبز و 1/4 كوب من الملح ومزجهم وسكبهم في البالوعه.
عليك تسخين كوبًا من الخل حتى يصبح جاهزًا للغليان ثم سكبه على المكونات الأخرى وتغطية بسرعة
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