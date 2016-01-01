

كبدة بالثوم والفلفل كبدة بالثوم والفلفل



كبدة بالثوم والفلفل من الأطباق الشهية واللذيذة التى يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، فالنقدم لكم طريقة عمل كبدة بالثوم والفلفل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج "على قد الإيد".



مقادير كبدة بالثوم والفلفل:



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