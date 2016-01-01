كبدة بالثوم والفلفل
كبدة بالثوم والفلفل من الأطباق الشهية واللذيذة التى يعشق الكثير من الأشخاص تناولها، فالنقدم لكم طريقة عمل كبدة بالثوم والفلفل بأسهل الخطوات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج "على قد الإيد".
مقادير كبدة بالثوم والفلفل:
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كبدة دجاج
ثوم
فلفل رومي
فلفل حار
سمنة
عصير ليمون
كمون ناعم
بطاطس
ملح
فلفل أسود
طريقة تحضير كبدة بالثوم والفلفل:
* تخلط كبد الدجاج مع عصير الليمون.
* تشوح كبد الدجاج فى السمنة على النار مع الثوم والفلفل والكمون.
* تقطع البطاطس وتضاف.
* يمكن إضافة الملح والفلفل الأسود.
* يقلب الخليط على النار حتى تمام النضج ثم يقدم.
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