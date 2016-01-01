في 10 دقائق.. تخلص من وجع الضروس بدون طبيب



تخلص من وجع الضروس تخلص من وجع الضروس



يعانى الكثير من ألم الأسنان والضروس والذى لايطاق وخصوصا في الشتاء والتي لاتنتهي الا بالذهاب لطبيب الاسنان وقدم المعالج بالاعشاب حمدي الجندي طريقة التسكين الفورى من هذه الالام فى غضون حوالى عشر دقائق بدون حبوب او جل دوائى او غيره وذلك من خلل اللبان الدكر او مايعرف باللبان المر.



واكد الجندي ان اللبان الدكر يحتوى على منجم هائل من ماده الكورتيزون الطبيعى المسكنه للالتهابات والالام وبالتالى فلا توجد له اثار جانبيه مقارنه بالكورتيزون المصنع دوائيا



حيث ان استعمال اللبان الدكر مسكن قوي للضروس حيث ان عصارة المضغ تتجه نحو الضرس المؤلم واذا بالالم ويختفى تماما فى اقل من ربع ساعه

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طريقة الاستعمالتنظيف الاسنان جيدا واحضار حبات من اللبان الدكر ثم المضغ لمدة دقائق وتغير الحبات للحصول علي عصارة اللبان من جديد حتي تشعر بالتسكين.