في 10 دقائق.. تخلص من وجع الضروس بدون طبيب

آخر الأخبارالصحة والجمال › في 10 دقائق.. تخلص من وجع الضروس بدون طبيب

صورة الخبر: تخلص من وجع الضروس
تخلص من وجع الضروس


يعانى الكثير من ألم الأسنان والضروس والذى لايطاق وخصوصا في الشتاء والتي لاتنتهي الا بالذهاب لطبيب الاسنان وقدم المعالج بالاعشاب حمدي الجندي طريقة التسكين الفورى من هذه الالام فى غضون حوالى عشر دقائق بدون حبوب او جل دوائى او غيره وذلك من خلل اللبان الدكر او مايعرف باللبان المر.

واكد الجندي ان اللبان الدكر يحتوى على منجم هائل من ماده الكورتيزون الطبيعى المسكنه للالتهابات والالام وبالتالى فلا توجد له اثار جانبيه مقارنه بالكورتيزون المصنع دوائيا

حيث ان استعمال اللبان الدكر مسكن قوي للضروس حيث ان عصارة المضغ تتجه نحو الضرس المؤلم واذا بالالم ويختفى تماما فى اقل من ربع ساعه

طريقة الاستعمال
تنظيف الاسنان جيدا واحضار حبات من اللبان الدكر ثم المضغ لمدة دقائق وتغير الحبات للحصول علي عصارة اللبان من جديد حتي تشعر بالتسكين.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على في 10 دقائق.. تخلص من وجع الضروس بدون طبيب

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
21171

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager