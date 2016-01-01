احذر الزيادة.. القهوة السادة أفضل نوع لـ صحة الجسم

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القهوة السادة


لا يخلو اليوم من كوب قهوة لتحسين المزاج و الحصول على دفعة من الطاقة، إلا أن البعض يقومون ببعض العادات اليومية عند شرب القهوة، مثل تناول أكثر من 3 أكواب وهو ما حذر منه الأطباء، أو تناول القهوة بكمية كبيرة من السكر.

وبحسب موقع healthline، فمن الأفضل لصحتك تناول القهوة دون سكر، لتصبح صحية ويستفيد منها الجسم أقصى استفادة ممكنة، مع ضرورة عدم الإفراط في تناول القهوة يوميًا .

فعندما يتم إضافة السكر إلى القهوة تتحول إلى مشروب ضار بصحتك، حتى لو كان سكر دايت ، فهو أحد أسوأ المواد في النظام الغذائي الحديث.

ويرتبط السكر ارتباطا وثيقًا بجميع أنواع الأمراض الخطيرة مثل السمنة و مرض السكري، لكن يمكن تحلية القهوة بأي من المحليات الطبيعية بدلًا من إضافة السكر .

فكلما تمت إضافة السكر إلى القهوة، كلما كانت فوائدها الصحية أقل، وتفقد مزاياها وفوائدها للجسم .

المصدر: موقع healthline

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