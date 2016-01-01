لا يخلو اليوم من كوب قهوة لتحسين المزاج و الحصول على دفعة من الطاقة، إلا أن البعض يقومون ببعض العادات اليومية عند شرب القهوة، مثل تناول أكثر من 3 أكواب وهو ما حذر منه الأطباء، أو تناول القهوة بكمية كبيرة من السكر.
وبحسب موقع healthline، فمن الأفضل لصحتك تناول القهوة دون سكر، لتصبح صحية ويستفيد منها الجسم أقصى استفادة ممكنة، مع ضرورة عدم الإفراط في تناول القهوة يوميًا .
فعندما يتم إضافة السكر إلى القهوة تتحول إلى مشروب ضار بصحتك، حتى لو كان سكر دايت ، فهو أحد أسوأ المواد في النظام الغذائي الحديث.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على احذر الزيادة.. القهوة السادة أفضل نوع لـ صحة الجسم
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق