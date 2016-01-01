ماذا يحدث لك عند ترديد يا لطيف 129 مرة؟ منح ربانية تعرف عليها



الدكتور علي جمعة، مفتي الدكتور علي جمعة، مفتي



يجتهد العلماء لمعرفة أسباب زيادة الرزق والفرج وتيسير الأمور، ومنها كثرة الاستغفار والصلاة على النبي محمد -صلى الله عليه وسلم-، قال الله تعالى: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا» (سورة نوح من 10 - 12) .



قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن ترديد «يا لطيف» 129 مرة يفرج الكروب ويشرح الصدور، منوهًا بأنه لم يرد حديث نبوي بذلك، ولكن مشايخنا أكدوا أنها تيسر الأمر عن تجربة ونجحت في أكثر من موقف.



أسباب زيادة الرزق

قال الشيخ رمضان عبد المعز، الداعية الإسلامى، إن قيام الليل من أسباب زيادة الرزق، لأنه من الأمور الثقيلة على نفس الإنسان لذلك كان أجرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، ومن يواظب عليها فنقول له هنيئًا لك.

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وأضاف «المعز»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع على فضائية «dmc»، أن ثانيًا: كثرة الاستغفار بالأسحار -الليل-، وثالثًا: الصدقة، ورابعًا: ذكر الله سبحانه وتعالى أول النهار وآخره.وأكد الداعية الإسلامى، أن أول شيء فى جلب الرزق، هو قيام الليل، ومنه قوله تعالى: «وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا» (سورة الإسراء: 79)، منوهًا بأن الله تعالى يوسع الرزق لمن يقوم الليل ويبارك فى أبنائه وأهل بيته.وأوضح أن الأسحار هو وقت السحر، أى قبل الفجر وهو الثلث الأخير من الليل، كاشفًا عن أن هذه الأمور الأربعة إذا واظب الإنسان عليها بارك الله له فى كل شيء.أسباب الرزق ستة محققةأسباب الرزق ستة محققة.. يعد الاستغفار والتقرب إلى الله تعالى بالطاعات والنوافل من أهم الأسباب التي تجلب الرزق، قال الله تعالى: «فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا» (سورة نوح من 10 - 12).أسباب جلب الرزق والبركة فيهينبغي على المسلم أن يتبعَ الطّرق التي تُعينه على الرزق الكثير والبركة فيه، ومنها:أولاً: التّقرب من الله عزّ وجل بفعل الطاعات وتطبيق أوامره والابتعاد عن المعاصي والنّواهي وعما يغضبه.ثانيًا: التّوكلُ على الله في جميع الأمور كبيرها وصغيرها مع الأخذ بالأسباب والعمل بجدٍّ ونشاط.ثالثًا: الاستغفار عن المعاصي والذّنوب والتّوبة الصّادقة ومعاهدة النّفس على عدم العودة لفعلها.رابعًا: صلّة الرّحم وزيارة الأهل والأصدقاء والسّؤال عن أحوالهم فهي باب للرّزق والبركة.خامسًا: تعويد اللسان على كثرة الحمد وشكر الله على نعمه التي لا تُعدُّ ولا تحصى باستمرار.سادسًا: الصدقة يجلب كلّ خير، فأكثروا منه تنالون ما ترجون، وتصدّق لو بالقليل.