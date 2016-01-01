رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

آخر الأخباراخبار الرياضة › رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

صورة الخبر: رضا عبد العال
رضا عبد العال


انتقد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية، أداء عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب وتعامله مع مباراة الأهلى التى أقيمت بينهما أمس.

وقال رضا عبدالعال، إن عماد النحاس لن ينجح فى التعامل بشكل جيد مع مباراة الأهلى، مشيرا إلى إنه كان سببا فى الخسارة التى تلقاها الفريق.

وأضاف: "تغيير محمد سالم من قبل عماد النحاس خطأ كبيرا فى المباراة خاصة وأن اللاعب كان الأبرز فى المباراة وكان يسبب ازعاجا كبيرا للفريق المنافس" .

ويري عبدالعال أن النحاس لم ينجح فى التعامل بشكل جيد مع المباراة بعد الطرد الذى حصل عليه رامى ربيعة مدافع الأهلى.

وكان المقاولون العرب خسر أمام الأهلى بهدفين دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما أمس بملعب السلام فى إطار لقاءات الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
14154

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager