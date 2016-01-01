انتقد رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية، أداء عماد النحاس المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى المقاولون العرب وتعامله مع مباراة الأهلى التى أقيمت بينهما أمس.
وقال رضا عبدالعال، إن عماد النحاس لن ينجح فى التعامل بشكل جيد مع مباراة الأهلى، مشيرا إلى إنه كان سببا فى الخسارة التى تلقاها الفريق.
وأضاف: "تغيير محمد سالم من قبل عماد النحاس خطأ كبيرا فى المباراة خاصة وأن اللاعب كان الأبرز فى المباراة وكان يسبب ازعاجا كبيرا للفريق المنافس" .
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التعليقات على رضا عبدالعال يفتح النار على النحاس بعد سقوط المقاولون أمام الأهلي
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