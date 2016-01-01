تركي آل الشيخ يحسم مصير عودته إلى بيراميدز من جديد

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تركي آل الشيخ


حسم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية بالسعودية إمكانية عودته مرة أخرى لنادى بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وقال تركي آل الشيخ عبر مقطع فيديو مع بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي انه لا يفكر على الإطلاق فى العودة إلى نادى بيراميدز.

وأضاف : " تراجع الفريق أمر طبيعي لأن التطور في كرة القدم يعتمد على الإدارة والإنفاق، وقد ينفق المالك ولكن بلا إدارة تصبح الأمور صعبة".

وكان تركي آل الشيخ خاض تجربة مع فريق الأسيوطي سبورت بعد أن اشتراه وقام بتغيير اسمه إلى بيراميدز ونافس على لقب الدوري المصري في الموسم الماضي.

وقال تركي آل الشيخ عبر مقطع فيديو مع بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي "كنت على وشك شراء فريق مصري واتفقت مع كيكي سيتين مدرب برشلونة الإسباني الحالي على قيادته".

وأضاف "بعد أن تفاوض برشلونة مع كيكي، توقف المشروع، ولكني لن أفصح عن النادي حاليًا".

المصدر: elbalad

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