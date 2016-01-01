حسم المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية بالسعودية إمكانية عودته مرة أخرى لنادى بيراميدز خلال الفترة المقبلة.
وقال تركي آل الشيخ عبر مقطع فيديو مع بعض نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي انه لا يفكر على الإطلاق فى العودة إلى نادى بيراميدز.
وأضاف : " تراجع الفريق أمر طبيعي لأن التطور في كرة القدم يعتمد على الإدارة والإنفاق، وقد ينفق المالك ولكن بلا إدارة تصبح الأمور صعبة".
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التعليقات على تركي آل الشيخ يحسم مصير عودته إلى بيراميدز من جديد
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