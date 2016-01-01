خرج الطبيب اللبناني فادي الهاشم عن صمته لأول مرة بشأن قتله للسوري محمد حسن الموسى، الذي دخل فيلته ملثما بهدف السرقة، من خلال مقولة شهيرة لكاتبة سلسلة افلام هاري بوتر جي كي رولينج.
وتقول المقولة : "ادخل أيها الغريب، ولكن تحمل عاقبة طمعك، أولئك الذين يأخذون ما لا يكسبون سيدفعون الثمن غاليًا، فإذا كنت تبحث عن كنز لن تجده تحت أراضينا، لقد أنذرت، فاحذر أن تجد لدينا ما هو أكثر من الكنز".
وأفادت تقارير لبنانية الأسبوع الماضي بأن القضاء اللبناني وجه لـ فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، تهمة "القتل القصد"، إثر حادث إطلاقه النار على شخص سوري في منزلهما منذ أسبوعين.
وحسب وكالة الأنباء اللبنانية: "ادعت القاضية غادة عون بجناية القتل القصدي على الدكتور فادي الهاشم، زوج الفنانة نانسي عجرم، وذلك بالمادة 547 معطوفة على المادة 229 التي تنص على أنه "لا يعاقب الفاعل على فعل ألجأته الضرورة إلى أن يدفع به عن نفسه أو عن غيره أو عن ملكه أو ملك غيره خطرا جسيما محدقا لم يتسبب هو فيه قصدا شرط أن يكون الفعل متناسبا والخطر".
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التعليقات على رسالة غامضة من زوج نانسي عجرم للقتيل محمد الموسي: ستدفع الثمن غاليا نتيجة طمعك
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