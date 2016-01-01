السقعة مستمرة..الأرصاد: أمطار على البلاد غدا.. والطقس شديد البرودة ليلا

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صورة الخبر: الطقس شديد البرودة ليلا
الطقس شديد البرودة ليلا


يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الثلاثاء، أﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء واﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ إلى اﻟﻘﺎﻫﺮة.

كما يتوقع الخبراء، أن ﺗﻨﺸﻂ اﻟﺮﻳﺎح اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ اﻻﻧﺤﺎء ﻣﺜﻴﺮة ﻟﻠﺮﻣﺎل واﻷﺗﺮﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺒﻼد، وﺗﻨﺸﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ الأﺣﻤﺮ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻫﻨﺎك، واﻟﻄﻘﺲ ﺑﺎرد ﺷﻤﺎﻻ ﻣﻌﺘﺪل ﺟﻨﻮﺑﺎ ﻧﻬﺎرا ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ليلًا.

وتكون حالة البحر المتوسط مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون أيضا مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متران ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

المصدر: elbalad

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