أعلنت الصين اليوم الاثنين تسجيل حالة وفاة ثالثة بسبب الالتهاب الرئوي المرتبط بفيروس كورونا في مدينة "ووهان" بمقاطعة هوبي وسط البلاد، فيما تم تسجيل حالات إصابة بالفيروس في العاصمة "بكين" ومدينة "شنتشن" بمقاطعة "قوانغدونغ" جنوبي البلاد.
تختلف علامات وأعراض الالتهاب الرئوي من خفيفة إلى شديدة، وهذا يتوقف على عوامل مثل نوع الجرثومة التي تسبب العدوى والسن والصحة العامة، وغالبًا ما تشبه أعراض الالتهاب الرئوي بأعراض البرد أو الإنفلونزا، لكنها تستمر لفترة أطول.
قد تشمل علامات وأعراض الالتهاب الرئوي ما يلي، بحسب موقع mayoclinic:
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التعليقات على بعد تفشيه في كوريا والصين.. أعراض الالتهاب الرئوي
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