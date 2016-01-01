التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع فيلكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في إطار مشاركته في "قمة أفريقيا بريطانيا" للاستثمار بلندن.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب عن اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التي تربطها بالكونغو الديمقراطية، مؤكدًا حرص مصر على الارتقاء بمستوى التنسيق والتشاور الثنائي بين البلدين، فضلًا عن الاستمرار في تقديم كافة أوجه الدعم والمساعدات الممكنة للكونغو الديمقراطية.
من جانبه؛ أعرب الرئيس "تشيسيكيدي" عن تطلع بلاده لتطوير العلاقات الثنائية لا سيما في إطار المجالات التنموية المختلفة، ومشيدًا في هذا الصدد بالدور البارز بقيادة الرئيس خلال عام رئاسة مصر للاتحاد الافريقي في تعزيز العمل الافريقي المشترك والمساهمة في تحقيق التنمية الاجتماعية والنمو الاقتصادي لدول القارة وطرح الشواغل الافريقية ومبادرات التعامل معها علي كافة المحافل الدولية، مما أكسب قضايا القارة قوة دفع واهتمام دولي لافت.
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التعليقات على السيسي لرئيس الكونغو: مصر ستواصل دعم شعبكم
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