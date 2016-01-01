

تعرف على التزامات الوكيل في التعامل والصيانة بالمملكة تعرف على التزامات الوكيل في التعامل والصيانة بالمملكة

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن أهداف لائحة أحكام الصيانة والضمان بين الوكلاء والموزعين والمستهلكين في المملكة.



وأشارت الوزارة إلى أنها تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الوكلاء والموزعين مع المستهلكين في المملكة، بما ينسجم مع أحكام نظام الوكالات التجارية ويراعي حقوق جميع الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار تطور التعاملات التجارية في خدمات البيع وما بعد البيع، والرغبة في تحسين الخدمات المقدمة من قِبَل الوكلاء والموزعين في جميع مراحل التعامل التجاري.



وتُلزم اللائحة الوكيل في المادة الـ5 بوضع السياسات لتوفير قطع الغيار وتقديم الصيانة وضمان المنتج وتنفيذ الشروط التي يضعها المنتجون عادة والالتزام بها تجاه المستهلك، مع مراعاة مايلي:

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تضمين هذه السياسات في كتيبات مكتوبة باللغة العربية بصياغة واضحة للمستهلك.بيان إجراءات التعامل مع الشكاوى.بيان العنوان البريدي ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكتروني للوكيل.أداء الإلتزامات بأمانة وفقاً للأحكام.بيان مدة العمر الإفتراضي للسيارة والإلتزام بتوفير قطع الغيار، وتقديم الصيانة خلال هذه المدة.اتفاق السياسات مع سياسات المنتج.وتُلزم اللائحة أيضاً الوكيل في المادة 13 بتوفير الخدمات التالية للمستهلك بدون مقابل مالي:وسائل اتصال مباشرة وسريعة.بيان رسوم خدمة الفحص والمعاينة إن وجدت عند حجز الموعد.تقدير مقابل أعمال الصيانة وقطع الغيار والأعمال الإضافية التي تطرأ خلال الصيانة بدقة وطريقة موثقة، ولا يحق إلزام المستهلك بأداء تكلفة أعمال الصيانة التي لم يوافق عليها.تقديم معلومات أعمال الصيانة كتابة.بيان نطاق الضمان على الصيانة المقدمة ومدته.على الوكيل تسليم المستهلك عند إحضار السيارة وثيقة، تُبيّن حالة هيكلها والمحافظة على السلعة أثناء القيام بالصيانة.