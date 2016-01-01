"أفتوفاز" الروسية: 25% زيادة في مبيعات لادا بمصر خلال 2019

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"أفتوفاز" الروسية: 25% زيادة في مبيعات لادا بمصر خلال 2019

كشفت شركة أفتوفاز الروسية، مالكة علامة لادا، عن ارتفاع مبيعات سيارتها الشهيرة لادا، خلال عام 2019 بنسبة 0.6 ٪ في روسيا فقط،وسط انخفاض مبيعاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 2 ٪.

وقالت الشركة إن حصتها حصتها في قطاع سيارات الركاب ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 21.7 ٪ على مدى السنوات الثماني الماضية.

وتوقعت "أفتوفاز"، عدم وجود تغييرات في شكل السوق خلال العام الجاري، متحدثًة عن انخفاض متوقع بنسبة 3٪ تقريبًا.

وأكدت الشركة عبر بيان لها، أن مبيعاتها في مصر خلال عام 2019، زادت بنسبة 25٪، في ظل إطلاق سيارتها لادا جرانتا الجديدة.

المصدر: الوفد

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