كشفت شركة أفتوفاز الروسية، مالكة علامة لادا، عن ارتفاع مبيعات سيارتها الشهيرة لادا، خلال عام 2019 بنسبة 0.6 ٪ في روسيا فقط،وسط انخفاض مبيعاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 2 ٪.
وقالت الشركة إن حصتها حصتها في قطاع سيارات الركاب ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 21.7 ٪ على مدى السنوات الثماني الماضية.
وتوقعت "أفتوفاز"، عدم وجود تغييرات في شكل السوق خلال العام الجاري، متحدثًة عن انخفاض متوقع بنسبة 3٪ تقريبًا.
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التعليقات على "أفتوفاز" الروسية: 25% زيادة في مبيعات لادا بمصر خلال 2019
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