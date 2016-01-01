

"أفتوفاز" الروسية: 25% زيادة في مبيعات لادا بمصر خلال 2019 "أفتوفاز" الروسية: 25% زيادة في مبيعات لادا بمصر خلال 2019

كشفت شركة أفتوفاز الروسية، مالكة علامة لادا، عن ارتفاع مبيعات سيارتها الشهيرة لادا، خلال عام 2019 بنسبة 0.6 ٪ في روسيا فقط،وسط انخفاض مبيعاتها في الأسواق الأخرى بنسبة 2 ٪.



وقالت الشركة إن حصتها حصتها في قطاع سيارات الركاب ارتفعت إلى مستوى قياسي بلغ 21.7 ٪ على مدى السنوات الثماني الماضية.



وتوقعت "أفتوفاز"، عدم وجود تغييرات في شكل السوق خلال العام الجاري، متحدثًة عن انخفاض متوقع بنسبة 3٪ تقريبًا.

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وأكدت الشركة عبر بيان لها، أن مبيعاتها في مصر خلال عام 2019، زادت بنسبة 25٪، في ظل إطلاق سيارتها لادا جرانتا الجديدة.