ننشر أسعار الصيانات الدورية لـ"نيسان قشقاي" 2020

آخر الأخبارأخبار السيارات › ننشر أسعار الصيانات الدورية لـ"نيسان قشقاي" 2020

صورة الخبر: ننشر أسعار الصيانات الدورية لـ"نيسان قشقاي" 2020
ننشر أسعار الصيانات الدورية لـ"نيسان قشقاي" 2020

تعد الصيانات الدورية اللازمة للسيارات الجديدة خلال أول 100 ألف كيلومتر، من أهم العناصر التي تهم العملاء المقبلين على الشراء.

ومن هذا المنطلق تقدم "سيارات الوفد" لقرائها خلال الفترة القادمة، أسعار الصيانات الدورية لدى الوكلاء، للطرازات المتنوعة المتاحة في السوق المصرية.

وفي السطور التالية تقدم "سيارات الوفد" بالأرقام أسعار الصيانات الدورية للسيارة الرياضية متعددة الأغراض "نيسان قشقاي".

وفقا لقائمة الصيانات الدورية الخاصة بشركة نيسان موتور إيجيبت، فإن تكلفة الصيانة اللازمة لـ"قشقاي"، عند أول 1000 كيلومتر تبلغ 1317 جنيها.

أما صيانة الـ10آلاف كيلومتر، فتبلغ تكلفتها 1818 جنيها، وعند الـ20 ألف كيلومتر 2069 جنيها، وعند الـ 30 ألف كيلومتر 1818جنيها.

كذلك تبلغ تكلفة الـ40 ألف كيلومتر 4110 جنيها، والـ50 ألف كيلومتر 1818 جنيها، والـ60 ألف كيلومتر 7017 جنيها.

وبحسب قائمة "نيسان"، فإن تكلفة الـ70 ألف كيلومتر، تبلغ 1818 جنيها، والـ80 ألف كيلومتر 4110 جنيهات، والـ90 ألف كيلومتر 1818 جنيها. أما تكلفة الـ100 ألف كيلومتر فتبلغ 2277 جنيها.
وبهذا يبلغ إجمالي تكلفة الصيانات الدورية لنيسان قشقاي طوال الـ100 كيلومتر حوالي 29990 جنيها.

المصدر: الوفد

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ننشر أسعار الصيانات الدورية لـ"نيسان قشقاي" 2020

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
46023

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager