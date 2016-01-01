

"كل الحدوتة جودة تصوير".. هدف وليد سليمان على طريقة ميسي "كل الحدوتة جودة تصوير".. هدف وليد سليمان على طريقة ميسي

الأهداف المسجلة بالرأس عادة ما يكون لها جمال خاص، يتذكرها الجمهور دائمًا، آخرها هدف وليد سليمان، أمس الأحد، الذي عزز به تقدم النادي الأهلي على حساب المقاولون العرب في المباراة التي جمعتهما ضمن مواجهات الجولة رقم 14 من عمر مسابقة الدوري المصري.



هدف وليد سليمان جاء من عرضية متقنه من لاعب خط الوسط عمرو السولية، بعدما ركض بالكرة من الجهة اليمنى، معطيًا هدية على طبق من ذهب لـ"سليمان"، ليقفز الأخير عاليًا ويوجه الكرة برأسه في الزاوية البعدية على يمين حارس المقاولون محمود أبو السعود، معلنًا عن الهدف الثاني للمارد الأحمر في شباك "ذئاب الجبل"، في الدقيقة 80 من عمر الشوط الثاني.



جمهور النادي الأهلى شبه هدف "الحاوي" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بهدف اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة الإسباني، الذي أحرزه في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2011 أمام نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي ساهم في تتويج "البلاوجرانا" بـ"الشامبيونز".

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هدف ميسي جاء بالطريقة ذاتها حسب رأي جمهور المارد الأحمر، حيث انطلق لاعب خط الوسط تشافي هيرنانديز، بعدما ركض بالكرة من الجهة اليمنى، وأرسل عرضية خطيرة على رأس "البولجا"، ليحولها الأخير برأسه في الزاوية البعيدة على يمين حارس مانشستر يونايتد الهولندي فان در سار، معلنًا عن الهدف الثاني للبرسا في الدقيقة 70 من عمر الشوط الثاني للقاء.وقام جماهير الأحمر بجمع صورتي الهدفين، وعلقت إحدى الصفحات المحبة للفريق قائلة: "كل الحدوتة جودة تصوير، الحاوي هو البابا".يذكر أن جماهير النادي الأهلي دائمًا ما تشبه وليد سليمان باللاعب ليونيل ميسي، ويطلقون عليه "ميسي العرب"، نظرًا لمهارته وأهدافه المؤثرة مع الفريق، على الرغم من الفارق في المستوى مع الأرجنتيني.