قالت منظمة أوكسفام الخيرية، ومقرها بريطانيا، اليوم الإثنين، إن عدد المليارديرات تضاعف إلى ألفين و153 مليارديرًا خلال العقد الماضي، فيما تسبب النظام الاقتصادي غير المتكافئ إلى حد كبير في الإبقاء على النساء في أسفل هرم الثروة.
ويملك أصحاب المليارات في العالم ثروة تكافئ إجمالي ثروات 5. 4 مليار إنسان يمثلون 60 بالمئة من سكان العالم، وفقًا للتقرير الذي تم نشره قبل يوم واحد من بدء قادة الدول والشركات بإطلاق المنتدى الاقتصادي العالمي السنوي في بلدة دافوس الجبلية السويسرية.
وقالت أوكسفام:«هذه الفجوة الكبيرة قائمة على نظام اقتصادي معيب اعتمادًا على النوع»، مشيرةً إلى أن أغنى 22 رجلًا في العالم يملكون أكثر من جميع النساء اللاتي يعشن في إفريقيا.
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التعليقات على «أوكسفام»: ثروة مليارديرات العالم تكافئ ثروات 5. 4 مليار إنسان
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