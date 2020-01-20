تباين أداء مؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم

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تباين أداء مؤشرات البورصة فى مستهل تعاملات اليوم

استهلت أسهم ومؤشرات البورصة معاملات اليوم الإثنين- ثانى تعاملات الأسبوع، على تباين، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي، فيما تراجع المؤشر الثانوي، نتيجة لصعود أسهم قطاع البنوك.

وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق "إى جى إكس 30" بنحو طفيفي بلغت نسبته نحو 09. 0%، بما يعادل 10.8 نقطة ليصل إلى مستوى 13927 نقطة، فيما تراجع المؤشر الثانوى "إى جى إكس 70" بنسبة 01. 0%، بما يعادل 02. 0 نقطة ليسجل مستوى 532.6 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها نحو 21 مليون جنيه، وذلك بالتعامل على نحو 4.3 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ حوالي 886 صفقة بيع وشراء.

المصدر: الدستور

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