

اسعار الدولار والعملات الاجنبية اليوم الاثنين اسعار الدولار والعملات الاجنبية اليوم الاثنين

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الاثنين 20 يناير 2020، استقرارا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري.



وفيما يلي نستعرض سعر الدولار، اليوم الاثنين 20 يناير 2020، وأسعار العملات الأجنبية:



سعر الدولار والعملات الأجنبية

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