اسعار الدولار والعملات الاجنبية اليوم الاثنين

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اسعار الدولار والعملات الاجنبية اليوم الاثنين

شهدت أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم، الاثنين 20 يناير 2020، استقرارا أمام الجنيه وفقا لأحدث تقرير صادر عن البنك الأهلي المصري.

وفيما يلي نستعرض سعر الدولار، اليوم الاثنين 20 يناير 2020، وأسعار العملات الأجنبية:

سعر الدولار والعملات الأجنبية

سعر الدولار الأمريكي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم، الاثنين ، شراءً 15.79 جنيه، وبيعا 15.89 جنيه.

سعر اليورو​

بينما سجل سعر اليورو​ اليوم، الاثنين، شراءً 17.50 جنيه، وبيعا 17.63 جنيه بمستهل التعاملات.
سعر الجنيه الاسترليني​

أما سعر الجنيه الاسترليني​ اليوم، الاثنين، فقد سجل شراءً 20.50 جنيه، وبيعا 20.67 جنيه.

الفرنك السويسري​

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الاثنين، شراءً 16.30 جنيه، وبيعا 16.42 جنيه.

سعر الـ 100 الين اليابانى

أما سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الاثنين، فقد سجل شراءً 14.32 جنيه، وبيعا 14.43 جنيه.

سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، الاثنين، شراءً 2.30 جنيه، وبيعا 2.32 جنيه.

المصدر: صدى البلد

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