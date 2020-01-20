استقرت أسعار العملات العربية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الاثنين 20 يناير 2020 ، وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمى للبنك الأهلي المصري.
وسجل الريـال السعودي اليوم، الاثنين، نحو 4.19 جنيه للشراء و4.23 جنيه للبيع.
وسجل الدينار الكويتي، اليوم، الاثنين نحو 51.73 جنيه للشراء و52.36 جنيه للبيع.
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التعليقات على اسعار العملات العربية اليوم الاثنين 20-1-2020
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