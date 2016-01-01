

تعرف على الاجراءات اللازمة لاستيراد سيارة إلى المملكة تعرف على الاجراءات اللازمة لاستيراد سيارة إلى المملكة

أوضحت بوابة التحقق من السيارات “فسح” التابعة للجمارك السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الإجراءات اللازمة لاستيراد سيارة إلى السعودية.



وجاءت التغريدة كالتالي: “هل تفكر باستيراد مركبة؟ بوابة التحقق من المركبات تضع الإجراءات بين يديك”، حيث توفر البوابة امكانية التحقق من السيارات، كالتالي:



التحقق من أهلية المواطن لاستيراد السيارة.

التحقق من عمر السيارة.

تقديم الطلب لاستيراد السيارة.

الحصول على الموافقة المبدئية للاستيراد.

اتمام عملية الدفع.

الحصول على تقرير للسيارة.