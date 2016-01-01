تعرف على الاجراءات اللازمة لاستيراد سيارة إلى المملكة

آخر الأخبارأخبار السيارات › تعرف على الاجراءات اللازمة لاستيراد سيارة إلى المملكة

صورة الخبر: تعرف على الاجراءات اللازمة لاستيراد سيارة إلى المملكة
تعرف على الاجراءات اللازمة لاستيراد سيارة إلى المملكة

أوضحت بوابة التحقق من السيارات “فسح” التابعة للجمارك السعودية عبر الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، الإجراءات اللازمة لاستيراد سيارة إلى السعودية.

وجاءت التغريدة كالتالي: “هل تفكر باستيراد مركبة؟ بوابة التحقق من المركبات تضع الإجراءات بين يديك”، حيث توفر البوابة امكانية التحقق من السيارات، كالتالي:

التحقق من أهلية المواطن لاستيراد السيارة.
التحقق من عمر السيارة.
تقديم الطلب لاستيراد السيارة.
الحصول على الموافقة المبدئية للاستيراد.
اتمام عملية الدفع.
الحصول على تقرير للسيارة.

المصدر: المربع نت

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على تعرف على الاجراءات اللازمة لاستيراد سيارة إلى المملكة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
40667

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager