أعلنت أودي عن تمسكها بتصنيع المزيد من السيارات من فئة السيدان، على الرغم من تراجع شعبيتها وزيادة الطلب على السيارات من فئة SUV والكروس أوفر من قبل العملاء في جميع أنحاء العالم.
وأشار تقرير صحفي نشره موقع “موتور وان” الأمريكي، إلى أن الشعبية الجارفة التي اكتسبتها سيارات SUV والكروس أوفر في الفترة الأخيرة أجبرت العديد من الشركات العالمية لتصنيع السيارات على إيقاف واستبدال كثير من خطوط تصنيع سيارات السيدان لصالح SUV والكروس أوفر.
وكشف الموقع الأمريكي عن تحقيق عدد من طرازات سيارات أودي التابعة لفئة سيدان نسب عالية من المبيعات عام 2019 خاصة في السوق الأمريكي، وهو الأمر الذي ساعد أودي على التمسك بتصنيع المزيد من سيارات السيدان.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أودي تعلن استمرارها في تصنيع السيارات السيدان
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق