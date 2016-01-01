قط يدخل موسوعة «جينيس» لعام 2020 بسبب «انستجرام» (فيديو)

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صورة الخبر: قط يدخل موسوعة «جينيس» لعام 2020 بسبب «انستجرام» (فيديو)
قط يدخل موسوعة «جينيس» لعام 2020 بسبب «انستجرام» (فيديو)

بعينيها الزرقاء ووجهها المميز إستطاعت القطة «nala» دخول «موسوعة جينيس» للأرقام القياسية لعام 2020، بعد حصولها على أكبر عدد من المتابعين على «Instagram» لقطة، وهى قط من النوع السيامى الفارسى، وفقاً للموقع الرسمى لموسوعة جينيس.

فقد استطاعت نالا كات الحصول على 4.323.973 متابعاً على الانستجرام، وهى مثل العديد من الحيوانات في العالم، بدأت قصتها في ملجأ للحيوانات الأليفة في كاليفورنيا، حيث تبنتها صاحبتها «Pookie» في عام 2011.

بدأت «Pookie» في حساب «Nala» الشهير مشاركه بعض الصور والفيديوهات للقطة مع الأصدقاء والعائلة، ولكنها لم تحلم أبدًا بأن تلك الصور ستحظى بهذا القدر من الاهتمام الذي تحظى به اليوم.

ولكن مع كون نالا كات رقيقه ومحبوبة، سرعان ما أصبحت الأكثر شعبية في «Instagram» ومع رعايه أصحابها لها، زاد التفاعل مع المعجبين، وقاموا بتطوير شخصية نالا في ملفها الشخصي والآن أصبح حساب نالا كات من أحد أكثر حسابات الحيوانات الأليفة ازدهارًا في عالم وسائل التواصل الاجتماعي، وأدى إلى حصول نالا على فرص مثل امتلاك خط أغذية الحيوانات الأليفة.

المصدر: المصرى اليوم

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