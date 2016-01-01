بعينيها الزرقاء ووجهها المميز إستطاعت القطة «nala» دخول «موسوعة جينيس» للأرقام القياسية لعام 2020، بعد حصولها على أكبر عدد من المتابعين على «Instagram» لقطة، وهى قط من النوع السيامى الفارسى، وفقاً للموقع الرسمى لموسوعة جينيس.
فقد استطاعت نالا كات الحصول على 4.323.973 متابعاً على الانستجرام، وهى مثل العديد من الحيوانات في العالم، بدأت قصتها في ملجأ للحيوانات الأليفة في كاليفورنيا، حيث تبنتها صاحبتها «Pookie» في عام 2011.
بدأت «Pookie» في حساب «Nala» الشهير مشاركه بعض الصور والفيديوهات للقطة مع الأصدقاء والعائلة، ولكنها لم تحلم أبدًا بأن تلك الصور ستحظى بهذا القدر من الاهتمام الذي تحظى به اليوم.
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التعليقات على قط يدخل موسوعة «جينيس» لعام 2020 بسبب «انستجرام» (فيديو)
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