بيا.. أول طفلة مصرية تفوز بلقب ملكة جمال في روسيا

فازت الطفلة المصرية " بيا حسن" والبالغة من العمر 5 سنوات، بلقب ملكة جمال الأطفال في روسيا.
وبيا هي أول طفلة مصرية تفوز بهذا اللقب لكونها تحمل أيضا الجنسية الروسية التي أخذتها عن طريق والدتها، وفقا لموقع صحيفة "الأهرام".
وقامت الحكومة الروسية بإقامة مسابقة لاختيار ملكة جمال الأطفال، وتم ترشيح بيا ضمن 350 طفلة على مستوى الدولة لتحصل على المركز الأول وتكون أول طفلة عربية تحصل على هذه الجائزة.
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