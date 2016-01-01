فيديو| الإعلام الدولي يبرز لقطة تقبيل كاهن كنيسة لقارئ في عزاء بالدقهلية

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صورة الخبر: فيديو| الإعلام الدولي يبرز لقطة تقبيل كاهن كنيسة لقارئ في عزاء بالدقهلية
فيديو| الإعلام الدولي يبرز لقطة تقبيل كاهن كنيسة لقارئ في عزاء بالدقهلية

نشر موقع "روسيا اليوم"، فيديو للقمص روفائيل واصل كاهن كنيسة العذراء بدكرنس في الدقهلية، وهو يقبل يد الشيخ طه النعماني، بعدما أنهى الأخير قراءة القرآن في إحدى مناسبات العزاء بالمدينة، وفوجئ أهالي المنطقة بهذه الحركة.

وأصر "واصل" عقب انتهاء تلاوة القرآن، على تحية المقرئ الشيخ النعماني، وقام بتقبيل جبينه ووجنتيه ويده، قبل أن يسلم عليه باقي القساوسة أثناء خروجهم من الصوان.

وقال الشيخ طه النعماني: "فوجئت برد فعل القسيس وهو خارج من الصوان وإن دل هذا يدل على محبته، وسبق وحضرت عزاءات بدكرنس عدة مرات سابقة، وفي كل مرة أجد القساوسة يحضرون ويشاركون المسلمين أحزانهم ويوجهون لي التحية بأشكال مختلفة، لكن هذه المرة قبل القسيس يدي في تواضع ومحبة شديدة، وما حدث كان له أثر طيب في نفوس كل الحاضرين ولا ينتقص أبدا من قدر القسيس بل يزيد من حب أهالي دكرنس له".

المصدر: اخبار اليوم

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