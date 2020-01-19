

أسعار الذهب اليوم الأحد 19-1-2020 فى مصر أسعار الذهب اليوم الأحد 19-1-2020 فى مصر

استقرت أسعار الذهب فى التعاملات اليوم الأحد، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب، مسجلة سعر 685 جنيها للجرام من عيار 21 وهو الأكثر رواجاً ومبيعا في مصر، بعد أن أثر استمرار هبوط أسعار الدولار في مصر، بالسوق المصرفى على الذهب وسبب ابطاء موجة صعود الأسعار.



أسعار الذهب سجلت تذبذبا واضطرابا ملحوظا منذ مطلع 2020 نتيجة بعض الأحداث السياسية والأمنية في الشرق، الأمر الذى دفع الاسعار للصعود إلي 1580 دولار، قبل أن تتراجع مرة أخري إلي ما دون 1560 دولار حالياً، لتسجل 1557دولار للأوقية.



وأصبحت أسعار الذهب كالتالي:



عيار 18 يسجل 585 جنيه للجرام.

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عيار 21 سجل مساء اليوم 685 جنيه للجرام.عيار 24 سجل مساء اليوم 782 جنيه للجرام.الجنيه الذهب 5480 جنيه.أوقية الذهب 1557 دولارا.وتغذى الأوضاع المضطربة فكرة كون الذهب هو الملاذ الآمن بصفة عامة سواء عالمياً أو محليا ويلجأ إليه المستثمر أو حتي المواطن العادي عند حدوث هذه الاضطرابات.أسعار الذهب فى مصر ترتبط بالكثير من العوامل منها ما يتعلق بعوامل العرض والطلب وسعر أوقية الذهب عالميا والتغيرات التى تطرأ على سعر العملة الأمريكية، وهى القواعد التى يتم مراعاتها بشكل يومى عند تحديد الأسعار، لكن مع تراجع الدولار مؤخراً في مصر تسبب هذا الأمر في إبطاء موجة صعود أسعار الذهب رغم تحرك الأسعار العالمية.ويشكل الذهب جزءا كبيرا من صادرات مصر من الحلى والأحجار الكريمة والتى تتجاوز المليار دولار سنويا، ويتم تصدير الذهب كخام وسبائك وليس مشغولات تامة الصنع، بسبب ختم الدمغة والذى لا يتم قبوله خارج البلاد.