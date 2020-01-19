استقرار الدولار فى 5 بنوك.. وتراجعه فى «الأهلى»

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استقرار الدولار فى 5 بنوك.. وتراجعه فى «الأهلى»

تباين سعر الدولار اليوم الأحد أمام الجنيه حيث استقر سعره فى بعض البنوك، منها البنك التجارى الدولى cib، بنك الإسكندرية، بنك قناة السويس والبنك العربى الإفريقى الدولى وبنك القاهرة، فى حين شهد انخفاضا طفيفا فى بعض البنوك منها البنك الأهلى المصرى مسجلا 15.79 جنيه للشراء و15.89 جنيه للبيع للشراء، مقابل سعره الخميس 15.80 جنيه للشراء، 15.90جنيه للبيع.

وكان الدولار قد سجل في البنك المركزي المصري 15.77 جنيه للشراء، 15.87 جنيه للبيع، وبالبنك التجاري الدولي 15.77 جنيه للشراء،15.87 جنيه للبيع، وببنك مصر 15.79 جنيه للشراء و15.80 جنيه للبيع، مقابل 15.89 جنيه للشراء، و15.90 جنيه للبيع يوم الخميس.

المصدر: الدستور

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