

«المالية» تعلن نتائج طروحات أذون الخزانة «المالية» تعلن نتائج طروحات أذون الخزانة

أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم الأحد، موضحة أن أعلى عائد على الأذون سجل أجل 91 يوما 14.15%، وأقل عائد 12.98%، ومتوسط العائد 14.03%، وتم تغطية الاكتتاب مرتين.



وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 273 يوما، 14.49%، وأقل عائد 13.50%، ومتوسط العائد 14.39%، وتم تغطية الاكتتاب مرتين.



وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 4 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

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وحسب الموازنة، تستهدف الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الجاري بنحو 409.6 مليار جنيه، وإصدار سندات بقيمة 101.6 مليار جنيه.وشهد العائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا، بعد خفض العائد من قبل البنك المركزي على الإيداع والإقراض، ما تسبب في تراجع العائد على أدوات الدين الحكومي أيضا.