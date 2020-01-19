أعلنت وزارة المالية نتائج طروحات أذون الخزانة اليوم الأحد، موضحة أن أعلى عائد على الأذون سجل أجل 91 يوما 14.15%، وأقل عائد 12.98%، ومتوسط العائد 14.03%، وتم تغطية الاكتتاب مرتين.
وسجل أعلى عائد على الأذون أجل 273 يوما، 14.49%، وأقل عائد 13.50%، ومتوسط العائد 14.39%، وتم تغطية الاكتتاب مرتين.
وطرح البنك المركزي المصري، اليوم الأحد، أذون خزانة حكومية بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول 4 مليارات جنيه لأجل 91 يوما، وتبلغ قيمة الطرح الثاني 10.5 مليار جنيه لأجل 273 يوما.
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التعليقات على «المالية» تعلن نتائج طروحات أذون الخزانة
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