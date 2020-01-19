شهدت أسعار الدواجن اليوم الاحد 19 -1-2020 ارتفاعا طفيفا، وسجلت أسعار الدواجن البيضاء ما بين 26 و27 جنيها للكيلو مرتفعة نحو جنيه واحد، وبلغ لحم أمهات الدواجن البيضاء سعرا يتراوح ما بين 20 و21 جنيها.
وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين4.50 جنيه إلى6.50 جنيه، وسجل الكتكوت الأحمر "ساسو" نحو 3 جنيهات، والكتكوت البلدي نحو 2 جنيه.
أسعار الدواجن اليوم الاحد
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد 19-1-2020
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق