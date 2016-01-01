أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية برئاسة ناصر حسن وكيل الوزارة اليوم، الأحد، عن تكليف أحمد سعد، وكيل مدرسة التجارة الثانوية بقرية ميت السودان بمركز طنطا، بالعمل مديرا لمدرسة التجارة الثانوية بمدينة طنطا حفاظا على سير منظومة العملية التعليمية.
جاء ذلك بناءً على توجيهات الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، أصدر قرارا على خلفية واقعة غش جماعى داخل لجنة بامتحانات مدرسة التجارة الثانوية بطنطا، تم التأكد من صحتها.
كما شملت استبعاد مديرة المدرسة، وتحويل الملاحظين ومراقب الدور والواقعة للتحقيق بالشئون القانونية، وإعادة الامتحان في مادة أعمال الوساطة لشعبة القانون وتحديد ميعاد أخر لامتحانها بلجنة من خارج المدرسة.
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التعليقات على وكيل تعليم الغربية يقرر استبعاد مدير مدرس التجارة بطنطا بسبب الغش الجماعي
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