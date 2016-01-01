طلاب 2 ثانوي: الرياضيات صعبة وملتوية.. وعلم النفس والاجتماع غير مباشر .. فيديو

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أدى اليوم طلاب الصف الثاني الثانوي سابع امتحان إلكتروني لهم في عام 2020 ، حيث امتحن طلاب الشعبة الأدبية مادة علم النفس والاجتماع وطلاب الشعبة العلمية مادة التطبيقات الرياضية إلكترونيا عبر التابلت في معظم مدارس الجمهورية وذلك بنظام الكتاب المفتوح.



لذلك رصدت عدسة صدى البلد أراء طلبة الصف الثاني الثانوي في امتحاني مادة التطبيقات الرياضية و مادة علم النفس والاجتماع اليوم باستخدام التابلت.



في البداية قالت شذى عماد إحدى طالبات الفرقة العلمية بالصف الثاني الثانوي إن امتحان مادة التطبيقات الرياضية اليوم كان صعبا للغاية وكانت الاسئله ملتوية بشكل كبير يصعب فهمها وكانت غير مشابهة نهائيا لنماذج الوزارة الاسترشادية، وبالتالي الطالب المتوسط لن يقدر على فهم وحل تلك الأسئلة فيجد صعوبة في الإجابة عليها، لافتة إلى أن التابلت لم يحدث به أي أعطال أثناء الامتحان.

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وأضاف مصطفى يوسف احد طلاب الشعبة العلمية إلى أن نماذج امتحانات الوزارة كانت أسهل كثيرا من امتحان اليوم لأن أسئلة امتحان اليوم كانت غير مفهومة بشكل كبير ونماذج الوزارة كانت تعتمد على أسئلة سهلة مباشرة عكس امتحان اليوم، مشيرا إلى أن نظام الامتحان باستخدام التابلت كان جيدا ولم يجد اية صعوبات في التعامل معه.وأوضح أحمد شعبان أحد طلاب الشعبة الأدبية أن امتحان مادة علم النفس والاجتماع اليوم كان صعب للغاية لان الامتحان كانت أسئلته غير مباشرة ويصعب فهمها وغير مشابهة بأي شكل لنماذج الوزارة الاسترشادية لأن هذه النماذج كانت تحتوي على 12 سؤالا أما امتحان اليوم فكان 30 سؤالا، موضحا أن الامتحان باستخدام التابلت جيد باستثناء بعض الأعطال التي حدثت بها أثناء امتحان الجبر فقط.وأكد ياسر حسين طالب بالشعبة الأدبية على أن امتحان علم النفس والاجتماع اليوم سيئ للغاية ويصعب فهمه والإجابة عليه لأن أسئلته غير واضحة وغير مباشرة وتحتاج إلى وقت أكثر من الوقت المحدد للإجابة عليها وفهمها، مشيرا إلى أن استخدام التابلت في الامتحان اليوم كان جيد مقارنة بالعام الماضي.يذكر أن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أكد أنه يطالب جميع أولياء الأمور والطلاب الدارسين بالصف الثاني الثانوي، بضرورة التركيز على الامتحان نفسه وليس على الشبكات والأجهزة لانها مجرد وسائل وليست هدفا.وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريح خاص لموقع صدى البلد: أنه لابد من التركيز على تطور مهارات الطلاب من خلال نتائج الامتحانات بالأسئلة الجديدة بدلا من الانشغال بالتعليق على البنية الإلكترونية.