ضبط 9 طلاب يديرون جروب واتس للغش في كفر الشيخ

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › ضبط 9 طلاب يديرون جروب واتس للغش في كفر الشيخ

صورة الخبر: مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ
مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ


رصدت غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، 4 حالات غش بمدرسة الشهيد حسن هيكل الثانوية التابعة لإدارة دسوق التعليمية، منهم طالبان قاما بالغش بفتح الفيس بوك والواتس على التابلت الخاص بهما، واستخدامهما في الغش، في مادة تطبيقات رياضية.

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إنه تم رصد طالبين آخرين يقومان بالغش عن طريق تقسيم شاشة التابلت إلى قسمين القسم الأول للامتحان والآخر به واتس وفيس بوك واستخدامهما فى الغش.

وعلى جانب آخر، أدى 13276 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي" بالقسم العلمي امتحان مادة تطبيقات رياضية ، وأدى 6071 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي" القسم الأدبي" امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

وقررت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،الغاء تكليف رئيس لجنة المدرسة الإعدادية بالحامول، وتحويل عامل ورئيس اللجنة والأمن للتحقيق.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أن المديرية اكتشفت وجود جروب على الواتس لـ 9 طلاب بالصف الثاني الثانوي بمدرسة فوه الثانوية للبنين، أمس، وتم الوصول للأمن وتم استدعاء الطلاب وتحرير محضر غش لهم.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على ضبط 9 طلاب يديرون جروب واتس للغش في كفر الشيخ

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
3279

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager