سر الخلطة.. طريقة عمل كفتة حاتي أحلى من المحلات

تعتبر الكفتة الحاتي من أكثر الأطعمة اللذيذة التي يفضلها العديد من الأشخاص، وتعاني الأمهات في إقناع الأبناء في عدم تناولها من المطاعم لعدم ضمان النظافة والجودة، لكنهم لا يهتموا، لذلك ننشر أفضل طريقة لعمل الكفتة الحاتي أحلى من المحلات بسر الخلطة ..
• المكونات :-
- كيلو لحم مفروم
- ملعقة كبيرة بيكنج بودر
- رغيف عيش فينو منقوع فى لبن ربع ساعة ونصفيه، ونضربه فى الكبه ليكون أشبه بالمعجون
- ملعقه كبيرة سمن
- بقدونس مفروم
- ملح وفلفل اسود
- بصل وثوم بودر
- بهارات لحم
- جوزه الطيب وحبهان مطحون
- ماء بصل
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