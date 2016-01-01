ضعي ملعقة ملح الليمون فى غسالة الملابس وشاهدي ماذا يحدث

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ملح الليمون


هناك عدة حيل للقضاء على البقع الداكنة فى الملابس والتى تجعل الغسيل نظيفا ومعقم، لذلك نقدم أبرز الحيل لغسل الملابس.

نصحت خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد ربات البيوت بوضع ملعقة من ملح الليمون فى غسالة الملابس وملاحظة ماذا يحدث .

أكدت خبيرة الاقتصاد المنزلى على أهمية وضع بعض المطهرات فى الغسالة ومنها ملح الليمون، فهو يعد مطهرا طبيعيا، ومعطرا للملابس كما يجعلها ناصعة .

حيلة وضع ملح الليمون فى غسالة الملابس :

ضيفي للمسحوق ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم، والتي ستساعدك على امتصاص الروائح العالقة بالغسيل، كذلك ملح الليمون فهو يساعد على التخلص من البقع العنيدة والقضاء على رائحة الكمكمة ،كما تساعد هذه الحيلة فى تنظيف الغسالة أول بأول .

المصدر: elbalad

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