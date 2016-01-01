ضعي ملعقة ملح الليمون فى غسالة الملابس وشاهدي ماذا يحدث

هناك عدة حيل للقضاء على البقع الداكنة فى الملابس والتى تجعل الغسيل نظيفا ومعقم، لذلك نقدم أبرز الحيل لغسل الملابس.
نصحت خبيرة الاقتصاد المنزلى هبة محمد ربات البيوت بوضع ملعقة من ملح الليمون فى غسالة الملابس وملاحظة ماذا يحدث .
أكدت خبيرة الاقتصاد المنزلى على أهمية وضع بعض المطهرات فى الغسالة ومنها ملح الليمون، فهو يعد مطهرا طبيعيا، ومعطرا للملابس كما يجعلها ناصعة .
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