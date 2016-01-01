سهلة ولذيذة.. طريقة عمل كيك النوتيلا بالموز خطوة بخطوة



كيكة الموز بالنوتيلا كيكة الموز بالنوتيلا



الكيك من أشهر الحلويات والتي يفضلها الجميع ويجب تقديمها بطرق مختلفة، ولذلك نقدم لكم طريقة تحضير كيكة الموز بالنوتيلا بطريقة سهلة وبسيطة.



المقادير:



2 حبة موز

حبة بيض

1/4 كوب سكر بني

1/4 كوب سكر أبيض

3/4 أصبع زبدة مذابة

1/4كوب زبادي

3/4 كوب دقيق أبيض

2 ملعقة صغيرة باكينج باودر

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نوتيلا (للحشو)جبن كريمى ( للتغطية)فستق ( للتغطية)حليب مكثف محلى ( للتغطية)خطوات التحضير:نحضر وعاء كبير نضع فيه الموز ونقوم بهرسه بالشوكة.نضع البيضة للموز المهروس ثم نقلب بملعقة.نضيف السكر الأبيض والبني، والزبدة، والفانيليا، و الزبادي، ونخلط بمضرب سلك يدوي حتى تختلط المكونات.نضيف الدقيق والبيكنج باودر ونخلط بالمضرب الشبكي حتى نحصل على خليط كيكة الموز.نحضر قالب تحضير كيكة الموز بالنوتيلا، نضع فيه نصف كمية خليط كيكة الموز وفوقه النوتيلا ثم النصف الباقي من خليط كيكة الموز.ندخل قالب كيكة الموز بالنوتيلا الفرن على درجة حرارة 170 لمدة نصف ساعة.نزين كيكة الموز بالنوتيلا بخلط الجبن الكيري والحليب المكثف المحلى ثم نرش الفستق.نقدم كيكة الموز بالنوتيلا.