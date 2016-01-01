طريقة عمل شوربة الخضار المشوية للشيف شربيني



شوربة الخضار المشوية شوربة الخضار المشوية



نقدم لكم طريقة عمل شوربة الخضار المشوية بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير شوربة الخضار المشوية



طماطم

فلفل ألوان

كرفس

كرات بصل جزر زعتر

ملح – فلفل

زيت زيتون مرقة

بقدونس مفروم

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طريقة عمل شوربة الخضار المشوية* قطعي الخضراوات إلى شرائح ثم تبليها بالملح والفلفل والزيت واشويها على نار هادئة* في حلة على النار ضعي قليل من الزيت وقطعي البصل والجزر والكرفس والكرات وضعيهم في الزبدة قلبيهم قليلا* اضيفي الزعتر والملح والفلفل والخضروات المشوية* اضيفي المرقة واتركيها حتى تغلي* استخدمي الخلاط الكهربائي لخلط مكونات الشوربة* قدميها ساخنة بعد تزيينها بالبقدونس المفروم