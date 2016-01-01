نصائح لعلاج دوالي الساقين بدون عمليات جراحية



لعلاج دوالي الساقين لعلاج دوالي الساقين

قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة ،أن دوالي الساقين من أمراض الأوعية الدموية التي تصيب نسبة كبيرة من الأشخاص لأسباب متعددة تختلف من شخص لآخر، إلا أن إهمال أعراضها وإهمال علاجها قد يؤدي إلى حدوث مضاعفات خطيرة تصل إلى التجلطات ونزيف القدم.



وأوضح الدكتور وليد الدالي أن أعراض دوالي الساقين تظهر في تلون الأوردة باللون الأزرق مع الشعور بالثقل والحرقان في هذه المنطقة من الساقين، وقد تحدث بعض التورمات والتشنجات في العضلات بالتزامن مع الإحساس بالألم بعد الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة ، مؤكدا أن السبب الحقيقي وراء الإصابة بالدوالي غير معروف حتى الآن ولكن إهماله قد يسبب القرح الوريدية.



وأشار الدكتور وليد الدالي إلى ضرورة اللجوء للطبيب المختص على الفور بعد الشعور بأحد هذه الأعراض مع ضرورة ارتداء الجورب الطبي الضاغط، والالتزام بعدم الوقوف فترات طويلة حتى يتم العلاج النهائي إما بالجراحة لاستئصال الدوالي، أو من خلال إجراء أسهل بالكي الحراري وهما نوعان، الأول موجات ترددية والثاني بالليزر ليتمكن المريض من المغادرة في نفس اليوم دون الشعور بأي ألم.

