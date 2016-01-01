كشفت صحيفة "خبر7" التركية عن مغادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقر انعقاد مؤتمر برلين، حيث توجه إلى المطار مباشرة دون تفسير.
واستمر مؤتمر برلين حول ليبيا ما يقرب من 4 ساعات، وسط تكهنات عدة حول مصير الملف الشائك.
وهاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، تواجد المليشيات السورية داخل الأراضي الليبية، وهو الأمر الذي تم برعاية رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان.
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التعليقات على توجه إلى المطار.. أردوغان يغادر قمة برلين بشكل مفاجئ
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