توجه إلى المطار.. أردوغان يغادر قمة برلين بشكل مفاجئ

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أردوغان


كشفت صحيفة "خبر7" التركية عن مغادرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مقر انعقاد مؤتمر برلين، حيث توجه إلى المطار مباشرة دون تفسير.

واستمر مؤتمر برلين حول ليبيا ما يقرب من 4 ساعات، وسط تكهنات عدة حول مصير الملف الشائك.

وهاجم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأحد، تواجد المليشيات السورية داخل الأراضي الليبية، وهو الأمر الذي تم برعاية رئيس تركيا، رجب طيب أردوغان.

وقال ماكرون: "قلقون للغاية من وصول مقاتلين من سوريا وقوات أجنبية إلى طرابلس ويجب أن يتوقف ذلك فورًا".

وتستضيف برلين، الأحد، المؤتمر الدولي الخاص بليبيا، الذي يشارك فيه الرئيس فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون وعبدالفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو.

المصدر: صحيفة "خبر7" التركية

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