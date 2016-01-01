بهاء أبوشقة: لم أرفض الدفاع عن مبارك ولكني اعتذرت لهذه الأسباب ..فيديو

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مبارك


قال المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن كل متهم بجناية له حق دستوري وتشريعي فى أن يحضر معه دفاع يدافع عنه لأن الاتهام بجناية له خطورة وخطر في هذا الشأن وهذا واجب ملقى على عاتق الدفاع .

واضاف " بهاء الدين أبو شقة " خلال لقائه في برنامج"حديث المساء "المذاع علي قناه"ام بي سي مصر" ، أن واجب المحامي هو أن يترافع ووقتها كان هناك حالة اضطراب في الشارع السياسي وعندما علم الجميع انه سوف يترافع عن مبارك حدث اطلاق نار على مكتبه .

وأوضح"بهاء الدين ابو شقة " أنه لم يرفض الترافع عنه ولكنه اعتذر احتراما لمشاعر الشارع المصرى .

وتابع"بهاء الدين ابو شقة" أنه رغم الاعتذار طالب أن تكون المرافعة أمام محاكمات مدنية ومحاكمات تتحقق فيها كافة ضمانات المتهم ودفاعه.

واستكمل"بهاء الدين أبو شقة": لم أرفض الدفاع عن مبارك ولكني اعتذرت احتراما لمشاعر المصريين و لانني كان لي موقف من النظام السابق .

المصدر: elbalad

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