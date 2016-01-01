قال المستشار بهاء الدين ابو شقة رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن كل متهم بجناية له حق دستوري وتشريعي فى أن يحضر معه دفاع يدافع عنه لأن الاتهام بجناية له خطورة وخطر في هذا الشأن وهذا واجب ملقى على عاتق الدفاع .
واضاف " بهاء الدين أبو شقة " خلال لقائه في برنامج"حديث المساء "المذاع علي قناه"ام بي سي مصر" ، أن واجب المحامي هو أن يترافع ووقتها كان هناك حالة اضطراب في الشارع السياسي وعندما علم الجميع انه سوف يترافع عن مبارك حدث اطلاق نار على مكتبه .
وأوضح"بهاء الدين ابو شقة " أنه لم يرفض الترافع عنه ولكنه اعتذر احتراما لمشاعر الشارع المصرى .
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التعليقات على بهاء أبوشقة: لم أرفض الدفاع عن مبارك ولكني اعتذرت لهذه الأسباب ..فيديو
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