شاهد| السيسى يتجاهل أردوغان في مؤتمر برلين حول ليبيا



السيسى يتجاهل أردوغان السيسى يتجاهل أردوغان



تجاهل الرئيس عبد الفتاح السيسى، نظيره التركى رجب طيب أردوغان خلال التقاط صورة تذكارية جماعية قبيل انطلاق مؤتمر برلين بشأن ليبيا، حيث توجه الرئيس فورًا للوقوف إلى جانب نظيره الجزائرى وصافحه بحرارة وتحدث معه قبل التقاط الصورة، دون الالتفات لأردوغان.



ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء أمس، السبت، إلى العاصمة الألمانية "برلين" للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا، المقرر عقدها اليوم الأحد ١٩ يناير.



وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية: إن ذلك يأتى تلبية لدعوة المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل"، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول الإقليمية، والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الإقليمية والدولية ذات الصلة".

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واستقبلت الجالية المصرية فى ألمانيا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالأعلام، وذلك خلال وصوله لمدينة برلين للمشاركة في فعاليات قمة مؤتمر برلين حول ليبيا المقرر عقدها اليوم، الأحد.