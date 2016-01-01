أعراض الإصابة بسرطان الدماغ .. 9 علامات تشير للإصابة بالمرض الخبيث



أعراض الإصابة بسرطان الدماغ أعراض الإصابة بسرطان الدماغ



اعراض الإصابة بسرطان الدماغ، تختلف وفقا للورم في المخ وتعتمد على حجمه وموقعه ومعدل نموه، حيث تشمل أعراضه تغيير نمط الصداع ، حيث يصبح متكررا، فضلا عن الغثيان أو القيء غير المبرر، وبالتالى مشاكل في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية وغيرها من اعراض الإصابة بسرطان الدماغ التى نرصدها فى سياق التقرير التالى.



اعراض الإصابة بسرطان الدماغ



تشمل العلامات والأعراض العامة الناتجة عن أورام المخ:

قد يعجبك أيضا...

- الإصابة بصداع متكرر- الغثيان أو القيء المستمر- مشاكل في الرؤية، مثل عدم وضوح الرؤية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان الرؤية المحيطية- فقدان تدريجي للإحساس أو الحركة في الذراع أو الساق- صعوبة في التوازن- مواجهة صعوبة فى الكلام- الارتباك في المسائل اليومية- تغيير فى الشخصية أو السلوك- مشاكل في السمعأنواع سرطان الدماغهناك أنواع مختلفة من أورام الدماغ الأولية:-- الاورام الدبقية: تبدأ هذه الأورام في الدماغ أو النخاع الشوكي وتشمل الأورام النجمية، الورم الأرومي العصبي ورم أرومي دبقي ، ورم أرومي غدي قلبي وريمي.-الأورام السحائية: الورم السحائي هو ورم ينشأ من الأغشية المحيطة بالدماغ والحبل الشوكي (السحايا)، فمعظم الأورام السحائية غير سرطانية.-الأورام العصبية الصوتية: هذه أورام حميدة تتطور على الأعصاب التي تتحكم في التوازن والسمع المؤدي من أذنك الداخلية إلى عقلك.- أورام الغدة النخامية: هذه في الغالب أورام حميدة تتطور في الغدة النخامية في قاعدة الدماغ، كما يمكن أن تؤثر هذه الأورام على هرمونات الغدة النخامية مع تأثيرات في جميع أنحاء الجسم.- ورم أرومي نخاعي: هذه هي أورام الدماغ السرطانية الأكثر شيوعا في الأطفال، تبدأ ورم الأرومة النخاعية في الجزء الأسفل من الدماغ ويميل إلى الانتشار عبر السائل الشوكي.-أورام الخلايا الجرثومية: قد تتطور أورام الخلايا الجرثومية أثناء الطفولة حيث تتشكل الخصيتين أو المبايض. لكن في بعض الأحيان تؤثر أورام الخلايا الجرثومية على أجزاء أخرى من الجسم ، مثل الدماغ.- Craniopharyngiomas. تبدأ هذه الأورام النادرة غير السرطانية بالقرب من الغدة النخامية في المخ ، والتي تفرز الهرمونات التي تتحكم في العديد من وظائف الجسم. كما ينمو ورم قحفي بلعومي ببطء، فإنه يمكن أن يؤثر على الغدة النخامية وغيرها من الهياكل بالقرب من الدماغ.