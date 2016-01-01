أكد رضا سيكا ، نجم الزمالك والإسماعيلى السابق، أن الأهلى "ذبح" المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق الأحمر، عن طريق الثنائى عدلى القيعى وأحمد شوبير. وقال رضا سيكا، فى حواره مع "اليوم السابع"، "الأهلى يجيد فن ذبح ولاده مثلما فعل مؤخراً مع أزارو، ده مش جديد على الأهلى حصل مع عماد متعب، ودى سياسة يديرها عدلى القيعى فى النادى وأحمد شوبير فى الإعلام".
وعن توقعاته لبطل الدورى هذا الموسم، قال سيكا، "الأهلى كسب الدورى الموسم الماضى بالغصب والتحكيم، ولسه بدرى على الموسم ده، لسه الدور الأول مخلصش، فى فرق متألقة هذا الموسم زى المقاولون والاتحاد "
وتعطلت صفقة رحيل المغربى وليد أزارو مهاجم الأهلى لخوض تجربة احترافية جديدة فى الدورى السعودى مع فريق الاتفاق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بسبب مغالاة وكيل اللاعب فى المطالب المادية، وأيضاً استمرار السنغالى سليمان دوكارا فى صفوف الفريق السعودى خلال الفترة المقبلة ورفضه الرحيل بالميركاتو الحالى، فى الوقت الذى تسعى فيه الإدارة للتخلص منه لتوفير القيمة المالية لتدعيم صفوفه الفريق بلاعب أجنبى جديد.
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التعليقات على رضا سيكا: الأهلى ذبح أزارو برعاية القيعى وشوبير.. وكسب الدورى الأخير بالتحكيم
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